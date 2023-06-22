МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются после комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. США не могут "осилить" Китай, пишет СМИ

По состоянию на 14.59 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,29%, до 34 136 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,32%, до 14 996,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,26%, до 4 397,75 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в конгрессе США, которое прошло в среду. Пауэлл, в частности, заявил, что по сравнению с серединой прошлого года инфляция несколько замедлилась, но инфляционное давление остается высоким. Также глава регулятора подчеркнул, что практически все члены комитета по открытым рынкам ФРС считают целесообразным к концу года повысить ставку.

Кроме того, инвесторы ожидают статданные по рынку труда в США. Аналитики полагают, что количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 17 июня сократилось на 2 тысячи — до 260 тысяч заявок.