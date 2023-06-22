МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются после комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

Флаги США и Китая

США не могут "осилить" Китай, пишет СМИ

По состоянию на 14.59 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,29%, до 34 136 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,32%, до 14 996,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,26%, до 4 397,75 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в конгрессе США, которое прошло в среду. Пауэлл, в частности, заявил, что по сравнению с серединой прошлого года инфляция несколько замедлилась, но инфляционное давление остается высоким. Также глава регулятора подчеркнул, что практически все члены комитета по открытым рынкам ФРС считают целесообразным к концу года повысить ставку.

Кроме того, инвесторы ожидают статданные по рынку труда в США. Аналитики полагают, что количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 17 июня сократилось на 2 тысячи — до 260 тысяч заявок.