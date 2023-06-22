МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Ведущие фондовые индексы Великобритании усилили спад после масштабного повышения процентной ставки Банка Англии, который пытается сдержать инфляцию, сообщает Reuters. Это усугубило опасения насчет замедления британской экономики.

FTSE 100 к 11.07 по Гринвичу упал на 1,2% и достиг трехнедельного минимума под давлением резко возросшего фунта.

FTSE 250 опустился на 0,9%.

Секторы застройщиков, недвижимости и банковских услуг потеряли примерно по 2% и возглавили спад.

Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов — с 4,5% до 5%, максимума с 2008 года. Трейдеры теперь полагают, что ставка в феврале достигнет пикового значения 6,05%, тогда как до сегодняшнего решения пик прогнозировался на уровне 5,9%.

"Банк Англии выступил в защиту повышения ставки на 50 б. п., и такое решение, вероятно, задаст тон на следующие несколько заседаний, — указал Крис Бичам, старший рыночный аналитик IG Group. — Отсылка к 'устойчивой инфляции' должна всех предупредить, что британский центробанк переборол сдержанность насчет более агрессивного повышения ставок".

FTSE 100 в этом году отстает от других мировых индексов из-за волатильных цен на сырье и жесткой позиции Банка Англии. Европейский STOXX 600 с начала года набрал 6,5%, а американский S&P 500 — 14%.

Другие центробанки сегодня также повысили ставки, включая центральные банки Норвегии и Швейцарии.

Участники рынков сегодня также ждут второй день выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе.

Акции Ocado подскочили на 33% и возглавили прирост в FTSE 100. Газета The Times сообщила о том, что некоторые инвесторы, включая технологического гиганта Amazon, могут быть заинтересованы в покупке британского интернет-супермаркета.