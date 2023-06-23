МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Цена на медь снижается в пятницу на фоне удорожания доллара и выходных в Китае, свидетельствуют данные торгов. Курс фунта к доллару падает на опасениях за экономику

По состоянию на 7.49 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,67% — до 3,8638 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 0,33% — до 8 574 долларов, алюминия — на 0,99%, до 2 201 доллара, цинка — поднялась на 1,66%, до 2 456 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,25%, до 102,64 пункта. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их менее доступными для покупки в других валютах.

При этом биржи Китая закрыты второй день подряд в связи с выходными. КНР является крупнейшим мировым потребителем меди.