МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются примерно на 1%, свидетельствуют данные торгов. Англиканская церковь откажется от инвестиций в нефтегазовый бизнес

По состоянию на 8.03 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,05% — до 68,78 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,97%, до 73,42 доллара.

Трейдеров беспокоят перспективы спроса на сырье в Китае на фоне замедления роста экономики страны. КНР является одним из крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти.

Вместе с тем инвесторы оценивают статистику по запасам "черного золота" в США. Коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 июня, неожиданно сократились — на 3,8 миллиона баррелей, до 463,3 миллиона баррелей.

При этом запасы бензина выросли на 0,5 миллиона баррелей, до 221,4 миллиона, запасы дистиллятов – на 0,4 миллиона баррелей, до 114,3 миллиона. Добыча нефти в США за неделю снизилась на 200 тысяч баррелей в сутки, до 12,2 миллиона баррелей в сутки.

"Рынок нефти по-прежнему разрывается между благоприятными фундаментальными факторами и неопределенными макроэкономическими перспективами", — сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

Также вечером будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США за неделю по 23 июня. За неделю по 16 июня их число снизилось на четыре — до 552 агрегатов.