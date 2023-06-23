МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в пятницу утром после снижения накануне, следует из данных торгов.

Производство медного газонагревательного оборудования

Стоимость меди снижается на двух факторах

По состоянию на 8.17 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,1 доллара, или на 0,16%, до 1 926,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,41% — до 22,375 доллара за унцию.

Днем ранее стоимость драгметалла сократилась на 1,09%, так как рынки продолжали оценивать действия Федеральной резервной системы (ФРС) США и речь председателя регулятора Джерома Пауэлла. Так, по итогам июньского заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25%. При этом Пауэлл заявил, что почти все члены Комитета по открытым рынкам центробанка считают целесообразным к концу года повысить ставку.

Кроме того, пятничному удорожанию золота может способствовать снижение доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) снижается до 3,779% с уровня прошлого закрытия в 3,799%. Американские гособлигации являются альтернативной инвестицией золоту, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.