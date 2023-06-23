МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в пятницу утром после снижения накануне, следует из данных торгов. Стоимость меди снижается на двух факторах

По состоянию на 8.17 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,1 доллара, или на 0,16%, до 1 926,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,41% — до 22,375 доллара за унцию.

Днем ранее стоимость драгметалла сократилась на 1,09%, так как рынки продолжали оценивать действия Федеральной резервной системы (ФРС) США и речь председателя регулятора Джерома Пауэлла. Так, по итогам июньского заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25%. При этом Пауэлл заявил, что почти все члены Комитета по открытым рынкам центробанка считают целесообразным к концу года повысить ставку.

Кроме того, пятничному удорожанию золота может способствовать снижение доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) снижается до 3,779% с уровня прошлого закрытия в 3,799%. Американские гособлигации являются альтернативной инвестицией золоту, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.