МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы заметным снижением, свидетельствуют данные торгов. Йеллен призвала Китай к глобальному сотрудничеству с США

По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index сократился на 1,71% — до 18 889,97 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,91%, до 2 570,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,34%, до 7 099,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,45%, до 32 781,54 пункта.

Биржи Китая были закрыты второй день подряд в связи с выходными. По итогам торгов среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,31% — до 3 197,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,95%, до 2 039,91 пункта.

Трейдеров по-прежнему беспокоят перспективы экономического роста в Китае после сообщений СМИ о том, что власти КНР планируют оказать экономике дополнительную поддержку.

Также инвесторы продолжали отыгрывать речь главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в конгрессе. Он, в частности, заявил, что практически все члены комитета по открытым рынкам ФРС считают целесообразным к концу года повысить ставку.

По словам помощника генерального менеджера по инвестиционным исследованиям и услугам для инвесторов в SMBC Nikko Securities Чихиро Ота (Chihiro Ota), которого цитирует Блумберг, спекуляции о дальнейшем повышении ставок ФРС и других крупных мировых ценробанков усилили беспокойство за перспективы экономики и спровоцировали распродажу.