МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются после сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении учетной ставки, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в заметном минусе

По состоянию на 12.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,32% — до 34 101 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,71%, до 15 106,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,5%, до 4 401,75 пункта.

По итогам июньского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25%. Однако на этой неделе глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что практически все члены комитета ФРС по открытым рынкам считают целесообразным к концу года повысить ставку.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на статистику по рынку труда, опубликованную в четверг. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 июня, сохранилось на уровне пересмотренного показателя прошлой недели в 264 тысячи. Аналитики ожидали снижения показателя до 260 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 262 тысячи.