МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу демонстрируют снижение, по итогам недели также могут оказаться в минусе, свидетельствуют данные торгов. СМИ: Германия не хочет поддаваться на уловки США

По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшался на 0,51%, до 33 772,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,92%, до 13 505,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,63%, до 4 354,47 пункта.

С начала недели Dow Jones снизился на примерно на 1,7%, NASDAQ — на 1,6%, S&P 500 — на 1,4%.

В пятницу на мировых рынках преобладают пессимистичные настроения – фондовые рынки Азии снизились на 1-2%, европейские индексы торгуются в минусе, а евро дешевеет к доллару. Инвесторы оценивают данные о деловой активности в США и еврозоне, которые в целом оказались слабее ожиданий.

Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг еврозоны, согласно предварительной оценке, в июне снизился до 52,4 пункта с 55,1 пункта, а в промышленности — до 43,6 пункта с 44,8 пункта в мае. Оба индекса оказались уже прогнозов. PMI в сфере услуг США сократился до 54,1 пункта, что оказалось немного выше ожиданий, а индекс деловой активности уменьшился до 46,3 пункта при ожидаемом росте.

По словам рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare), которого цитирует агентство Франс Пресс, эти данные привели к "некоторой неуверенности" относительно перспектив роста глобальной экономики.