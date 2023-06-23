ООН, 23 июн — ПРАЙМ. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд попросила коллег по Совбезу призвать Россию остаться участницей черноморской зерновой инициативы. Лавров назвал условие, при котором "зерновая сделка" не будет работать

"Вызывает глубокую тревогу тот факт, что Россия вновь оказалась единственной страной, угрожающей выйти из этой инициативы. По мере того, как на Украине и в России начинается новый урожай зерна, эта договоренность становится еще более важной. Коллеги, мы должны призвать Россию остаться в черноморской зерновой инициативе", — сказала Томас-Гринфилд на заседании СБ ООН.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.