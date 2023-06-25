МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Торги на Московской бирже в понедельник будут идти в режиме обычного рабочего дня, несмотря на нерабочий день в Москве, говорится в сообщении Банка России. Доллар на Мосбирже завершил торги повышением

"Поэтому, несмотря на режим нерабочего дня в Москве, финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. Необходимый для этого круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно. По этой же причине торги на Московской бирже в понедельник 26.06.2023 осуществляются по режиму обычного рабочего дня", — указывает ЦБ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня в Москве нерабочим днем.