МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. "СПБ биржа" планирует запустить торги китайскими бумагами

По состоянию на 8.10 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,12%, до 3185,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличивается на 0,18%, до 2024,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index падает на 1,23%, до 18927 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,05%, до 7199,8 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI уменьшается на 0,19%, до 2559,86 пункта, японский Nikkei 225 растет на 0,58%, до 33375 пунктов.

Инвесторы в Азии обратили внимание на закрытие фондовых рынков США накануне без единой динамики. Так, Dow Jones снизился на 0,22%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,27%, индекс широкого рынка S&P 500 символически сократился на 0,04%.

Также на этой неделе трейдеры ожидают публикацию данных по ВВП США, запланированную на четверг. Аналитики полагают, что экономика страны в первом квартале по третьей, окончательной оценке выросла на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Вторая оценка предполагала увеличение американского ВВП на 1,3%, первая – на 1,1%.