Фондовые биржи АТР торгуются разнонаправленно вслед за рынками США
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,12%, до 3185,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличивается на 0,18%, до 2024,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index падает на 1,23%, до 18927 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,05%, до 7199,8 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI уменьшается на 0,19%, до 2559,86 пункта, японский Nikkei 225 растет на 0,58%, до 33375 пунктов.
Инвесторы в Азии обратили внимание на закрытие фондовых рынков США накануне без единой динамики. Так, Dow Jones снизился на 0,22%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,27%, индекс широкого рынка S&P 500 символически сократился на 0,04%.
Также на этой неделе трейдеры ожидают публикацию данных по ВВП США, запланированную на четверг. Аналитики полагают, что экономика страны в первом квартале по третьей, окончательной оценке выросла на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Вторая оценка предполагала увеличение американского ВВП на 1,3%, первая – на 1,1%.
https://1prime.ru/Financial_market/20230629/840951002.html