МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Цена на золото снижается в четверг утром в преддверии публикации данных по ВВП США, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на нефть падают после значительного роста накануне

По состоянию на 9.11 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 9,45 доллара, или на 0,49%, до 1 912,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,48% — до 22,78 доллара за унцию.

Позже в четверг рынки ждут статистику по ВВП США, которая может повлиять на курс доллара. Аналитики полагают, что экономика страны в первом квартале по третьей, окончательной оценке выросла на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Вторая оценка предполагала увеличение американского ВВП на 1,3%, первая – на 1,1%.

При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,29%, до 103,2 пункта. Так, укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.