МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Цена на золото снижается в четверг утром в преддверии публикации данных по ВВП США, свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти

Мировые цены на нефть падают после значительного роста накануне

По состоянию на 9.11 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 9,45 доллара, или на 0,49%, до 1 912,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,48% — до 22,78 доллара за унцию.

Позже в четверг рынки ждут статистику по ВВП США, которая может повлиять на курс доллара. Аналитики полагают, что экономика страны в первом квартале по третьей, окончательной оценке выросла на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Вторая оценка предполагала увеличение американского ВВП на 1,3%, первая – на 1,1%.

При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,29%, до 103,2 пункта. Так, укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.