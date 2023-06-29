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https://1prime.ru/Financial_market/20230629/840951724.html
Российский рынок акций растет в начале торгового дня
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. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга повышается на 0,15%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск прибавлял 0,15% — до... ПРАЙМ, 29.06.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга повышается на 0,15%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск прибавлял 0,15% — до 2784,99 пункта, индекс РТС — 0,09%, до 1015,56 пункта.