МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга повышается на 0,15%, следует из данных Московской биржи. Биржевые цены на газ в Европе снизились до 375,6 доллара за тысячу кубов

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск прибавлял 0,15% — до 2784,99 пункта, индекс РТС — 0,09%, до 1015,56 пункта.