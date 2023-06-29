МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга повысился на 0,56%, оставшись недалеко от 2800 пунктов по индексу Мосбиржи следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций умеренно вырос в середине недели на ослаблении рубля

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,56% — до 2796,41 пункта, долларовый РТС снизился на 0,77%, до 1006,83 пункта.

Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара к рублю: американская валюта к моменту закрытия торгов на основной сессии фондового рынка прибавляла более одного рубля и торговалась в районе 87,55 рубля.