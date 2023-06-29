МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ВЫРОС НА 1,2 РУБ, ДО 87,57 РУБ, ЮАНЯ — НА 16 КОП, ДО 12,06 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Financial_market/20230629/840956830.html
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ВЫРОС НА 1,2 РУБ, ДО 87,57 РУБ, ЮАНЯ — НА 16 КОП, ДО 12,06 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Financial_market/20230629/840956830.html
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