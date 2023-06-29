МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Японские власти, вероятно, усилят вербальную интервенцию для предупреждения роста пары доллар США/японская иена намного выше 145, говорит Алан Раскин из Deutsche Bank. Сейчас она торгуется по 144,73, на самом высоком уровне с ноября, поскольку жесткая риторика ФРС поддержала американскую валюту, передает Reuters.

"Масштабная интервенция Банка Японии в прошлом году сначала имела удивительный успех", — сообщает он, добавляя, что главным образом это было обусловлено "макроэкономическими факторами, которые сегодня отсутствуют".

Раскин говорит, что "масштаб слабости иены и ассоциируемые уровни пары доллар/иена и других основных пар, вероятно, не остановят Министерство финансов от попыток повлиять на пару доллар/иена около уровня 150".