МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Котировки золота в четверг стабилизировались, так как трейдеры воспользовались краткосрочным падением цен ниже психологически важной отметки 1900 долларов за унцию после выхода позитивных экономических данных США, сообщает Reuters.

Около 15.25 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 1911,69 доллара за унцию. Фьючерсы на золото подешевели на 0,1%, до 1919,80 доллара за унцию.

После выхода экономических данных США цены на золото опустились ниже 1900 долларов за унцию впервые с середины марта, индекс доллара вырос на 0,3%, а доходность 10-казначейских облигаций повысилась. Укрепление доллара делает золото менее привлекательным для держателей других валют.

"Цены на золото упали с 2000 до 1900 долларов за унцию, и это само по себе, вероятно, привлечет трейдеров, стремящихся покупать активы по низким ценам", — отметил Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

Спот-цены на серебро снизились на 0,4%, до 22,62 доллара за унцию, а платина упала в цене на 1,8%, до 8-месячного минимума 894,19 доллара за унцию.

Палладий упал в цене на 2,1%, до 1223,23 доллара за унцию. Котировки остаются около минимума с декабря 2018 года.