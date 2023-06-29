МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в четверг вечером после публикации экономических данных по США, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота снизилась после выхода сильных статданных по США

По состоянию на 19.33 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,95 доллара, или на 0,26% — до 1 917,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,98% — до 22,665 доллара за унцию.

Цена на драгоценный металл отреагировала быстрым снижением на опубликованную статистику, после чего ее динамика несколько выровнялась. Крепкие рыночные данные, превзошедшие ожидания аналитиков, могут негативно сказываться на стоимости золота, которое является "надежным активом".

Так, ВВП США, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в первом квартале 2023 года. Первая и вторая оценки предполагали рост на 1,1% и 1,3% соответственно. В то же время, число первичных заявок на пособие по безработице неожиданно снизилось — на 26 тысяч, до 239 тысяч.

Данные рынка также учитывает Федеральная резервная система США в своем решении по учетной ставке. Следующее заседание регулятора пройдет в июле. Согласно CME Group, 86,8% аналитиков прогнозируют повышение учетной ставки на следующем заседании на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные ждут сохранения ставки на уровне 5-5,25%. Повышение ставки, как правило, укрепляет национальную валюту, в свою очередь, растущий доллар дополнительно повышает спрос на американские ценные бумаги как альтернативные золоту активы-убежища.