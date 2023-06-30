МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу повышаются, свидетельствуют данные торгов. По итогам квартала американские рынки могут показать рост. FT: Европа выигрывает у США только в одной сфере

По состоянию на 13.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,29% — до 34 451 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,47%, до 15 171,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 4 452,25 пункта.

Американские рынки нацелены завершить второй квартал ростом. Основными факторами поддержки в уходящем квартале стали прежде всего данные о замедлении годовой инфляции в США в мае до 4% с 4,9% месяцем ранее. В апреле показатель тоже демонстрировал замедление — до 4,9% с 5% в марте.

В связи с этим Федеральная резервная система США на июньском заседании приняла решение сохранить учетную ставку на уровне 5-5,25% годовых. Регулятор принял решение о сохранении ставки впервые с января 2022 года.