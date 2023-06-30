МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается во второй половине торговой сессии пятницы на фоне фиксации инвесторами позиций в ценных бумагах из-за приближения выходных, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Московская биржа планирует запустить вечный фьючерс на золото

К 14.43 мск индекс Мосбиржи понижается на 0,29%, до 2788,19 пункта, долларовый индекс РТС при этом падает на 2,12%, до 985,52 пункта на фоне активного роста курса доллара.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,09%, до 74,58 доллара за баррель.

"Сейчас на рынке не наблюдается какого-то перекоса в определенных бумагах, снижение происходит широким фронтом. Но динамика в целом небольшая, поэтому связываю сегодняшнее снижение индекса Мосбиржи с фиксацией позиций перед выходными", — говорит Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" также отмечает, что давление на рынок акций сегодня оказывает большая геополитическая неопределенность, из-за которой многие инвесторы в пятницу воздерживаются от покупок акций или продают их, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего к 14.43 мск снижаются привилегированные акции "Ростелекома" (-2,01%), акции Polymetal (-1,77%), "Яндекса" (-1,38%), "Аэрофлота" (-1,19%), МТС (-1,1%) и расписки Globaltrans (-0,94%). "СПБ биржа" планирует запустить торги китайскими бумагами

Наибольший рост демонстрируют акции "Сегежи" (+4,44%), "Инарктики" (+2,36%), "Алросы" (+2,09%), расписки "Русагро" (+1,56%) и акции ММК (+1,36%).

"У группы "Сегежа" благодаря девальвации отечественной валюты сокращаются убытки. Укрепление доллара способствует увеличению экспортной выручки, в том числе доходов "Русагро". Дополнительным позитивом для агрохолдинга стало повышение Минсельхозом квот на экспорт зерна на 813,5 тысяч тонн", — считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

ПРОГНОЗЫ

"На мой взгляд, маловероятно, что индекс завершит сегодняшние торги в плюсе. Закрепление выше отметки 2800 пунктов пока выглядит труднодостижимой целью. Большинство ключевых бумаг смотрятся слабо, поэтому откат может продолжиться и на следующей неделе", — полагает Головинов.

По мнению Бабина, сегодняшние торги индекс Мосбиржи завершит в рамках диапазона 2740-2805 пунктов. При этом в случае дальнейшего ослабления рубля и перехода нефтяных котировок к росту индекс может попытаться закрепиться над верхней границей этого коридора, считает эксперт.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 30 июня: диапазон 2750–2820 пунктов, актуальный коридор для РТС: 970–1030 пунктов", — заключает Чернов.