МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, но по итогам второго квартала этот драгметалл может показать снижение в цене на 4%, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото стабилизировались

По состоянию на 18.18 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 5,75 доллара, или на 0,3% — до 1 923,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,55% — до 22,715 доллара за унцию.

За второй квартал золото может показать снижение на 4%, а серебро — на 6,2%. По итогам полугодия цена драгоценного металла может вырасти на 4,4%, а серебра — опуститься на 5,5%. А за июнь золото подешевело на 2,97%, серебро — на 3,97%.

В течение квартала рынки обращали внимание на монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. В мае регулятор вновь поднял учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%, несмотря на то, что многие ожидали от ФРС паузы в ужесточении монетарной политики после банкротства ряда американских банков в марте. В июне Федрезерв сохранил ставку на текущем уровне, однако его глава Джером Пауэлл заявил, что руководство регулятора пока не исключает нового повышения.

В пятницу золото укрепляется против слабеющего доллара и дешевеющих гособлигаций. Курс американской валюты снижается к евро и иене, а ее индекс (курса к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,45%. В то же время доходность десятилетних облигаций США, составляющих альтернативу золоту как "надежному активу", снижается до 3,816% с 3,851% по сравнению с предыдущим торговым днем.