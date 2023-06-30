МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова, Иван Таскин. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в следующем месяце снижения российского рынка акций и укрепления рубля, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Российский рынок акций умеренно снижается во второй половине торгового дня

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за месяц снизится на 3,15%, до 2709,39 пункта.

Цена на нефть вырастет чуть менее чем на 1 доллар — до 76,03 доллара за баррель сорта Brent, а курс евро на форексе снизится на 1 цент, до 1,08 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара в июле снизится на 1,81 рубля, до 87,74 рубля, евро — на 2,08 рубля, до 95,72 рубля, курс юаня упадет на 12 копеек, до 12,21 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Ведущие мировые центробанки продолжат повышение базовых процентных ставок и сокращение балансов, что негативно скажется на всем сегменте рискованных активов, включая сырьевой, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Поддержать рынок может сезон публикации квартальных отчетностей. Ожидания по нему остаются достаточно скромными, что повышает вероятность положительной реакции рынков на любые превышения данных над прогнозами, добавляет он.

"На западных фондовых площадках заседания проведут ФРС (26 июля) и ЕЦБ (27 июля). От регуляторов ожидают повышения процентных ставок еще на 25 базисных пунктов. Более высокие процентные ставки при прочих равных негативны для золота, котировки которого могут закрепиться ниже 1900 долларов за тройскую унцию и стремиться к 1870 долларов за тройскую унцию, но скорее нейтральны для динамики американских и европейских фондовых площадок, которые все еще настроены на обновление локальных пиков", — считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка полагает, что если опубликованная статистика не начнет более определенно указывать на повышение экономических рисков, то рынки попытаются пойти выше, как минимум в начале июля. Для рынков будет важен и блок данных по КНР в начале месяца — пока инвесторы не уверены в активном оживлении китайской экономики.

По прогнозу Андрея Манько из РИА Рейтинга, нефть продолжит торговаться в диапазоне 70-80 долларов за баррель марки Brent. Спрос будет балансироваться, с одной стороны, хорошими данными из США и Европы, а с другой — замедлением роста в Китае.

Валерий Вайсберг из ГК "Регион" считает, что нефть и золото на фоне жесткой риторики центральных банков продолжат находиться под давлением.

ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ ПОДДЕРЖИТ РУБЛЬ

"В целом у рубля есть потенциал к коррекционному укреплению в июле в отсутствие дальнейшего ухудшения геополитической ситуации. Дополнительную поддержку рублю может оказать повышение ключевой ставки Банком России. На фоне усилившихся проинфляционных рисков ЦБ РФ может повысить ставку на 25 базисных пунктов, к более жестким действиям пока не располагают подавленные темпы роста потребительских цен", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Он ожидает, что в июле курс доллара может попробовать снизиться до отметки в 84 рубля.

Евстифеев из банка "Зенит" также полагает, что слабеющий рубль, несмотря на поддержку доходов экспортеров, вероятно, приведет к ужесточению денежно-кредитной политики Банка России.

"Курс рубля в начале июля, вероятно, продолжит слабеть. Однако эта тенденция, учитывая невысокий потенциальный спекулятивный спрос, может быстро развернуться и по итогам месяца российская валюта окажется крепче, чем сейчас. Банк России с высокой вероятностью повысит ставку на 50-100 базисных пунктов, охлаждая спрос и нивелируя тем самым перенос курсовой динамики в инфляцию", — резюмирует Вайсберг.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"С фундаментальной точки зрения в июле, помимо возможных геополитических новостей, основным понижательным риском для российского рынка акций в том числе в рублевом сегменте выступит закрытие дивидендных реестров по всем объявившим на данный момент об итоговых выплатах за 2022 год эмитентам, в частности: ОГК-2, "Совкомфлот", "Татнефть", "Башнефть", "Сургутнефтегаз", ЛСР, "Газпром нефть", "Система", "Роснефть", "Русгидро", НМТП, "Транснефть", — указывает Кожухова из "Велес Капитала".

По мере исчерпания дивидендного фактора индекс Мосбиржи может испытывать недостаток в новых позитивных идеях, но последние могут появиться ближе к концу июля на фоне публикации первых финансовых результатов российских компаний за второй квартал текущего года, добавляет она.

"Корпоративные отчеты — главный фактор, который окажет влияние на рынок. Будем следить за тем, как компании выполнят решение ЦБ о предоставлении публичной информации в расширенном виде. Здесь возможны "положительные сюрпризы" у экспортеров", — также считает Дмитрий Кашаев из "МКБ Инвестиции".

В это же время Локтюхов из Промсвязьбанка отмечает, что особых причин для наращивания позиций в ключевых "фишках" российского рынка акций в июле нет: летом поток корпоративных новостей окажется традиционно скудным, а геополитические опасения все еще негативно сказываются на динамике российского рынка. Кроме того, российский рынок с начала года повысился почти на 30%, в связи с чем на фоне возможных негативных новостей он может скоректироваться в зону 2600-2700 пунктов, заключает Локтюхов.

"Единой динамики, скорее всего, не сложится. Вероятна небольшая коррекция после полугода непрерывного роста. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2675–2825 пунктов", — считает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Несколько лучше рынка могут выглядеть акции металлургов и нефтяных концернов, а хуже рынка — бумаги торговых сетей, полагает Манько из РИА Рейтинга.

По мнению Михаила Зельцера из "БКС Мир инвестиций", сильнее рынка могут оставаться бумаги сталеваров — девальвация рубля, улучшение финпоказателей корпораций и ожидания возобновления дивидендных выплат уже привели за последний месяц к лидирующей динамике бумаг НЛМК, ММК и "Северстали".

"Также бодро смотрелись ранее рухнувшие в мае префы "Сургутнефтегаза", переписавшие под занавес июня максимумы ноября 2021 года над 40 рублями на фоне благополучия "валютной кубышки". Не стоит снимать со счетов и бумаги "Газпрома", настроения в них очень негативные, а обычно на таком фоне и происходит смена вектора", — отмечает он.

Слабее рынка, по мнению Зельцера, могут быть акции, ориентированные на внутренний рынок — представители электроэнергетики, телекоммуникаций и потребительского сектора из-за вероятного повышения ЦБ ключевой ставки 21 июля на фоне усиления проинфляционных рисков.

"К лидерам мы относим акции "Сегежи", Мосбиржи, Сбербанка, ВТБ, "Белуги". Очень вероятно, что их доходы будут расти. Настороженно относимся к акциям "М.Видео", Whoosh, FixPrice — они проигрывают на фоне ослабления рубля", — говорит Кашаев из "МКБ Инвестиций".

Локтюхов из Промсвязьбанка ожидает, что сохранится спрос на "идейные" бумаги с крепким дивидендным профилем, а также на бенефициаров ослабления рубля. В частности, он видит потенциал роста в акциях сталелитейщиков, префах "Сургутнефтегаза", акциях "Алросы" и "Сегежи". Эксперт полагает, что и потребительский сектор, поддерживаемый ожиданиями оживления потребления, может выглядеть неплохо.

"Отдельно отмечу акции "Магнита", которые могут в ближайшие пару месяцев неплохо переоцениться в случае успешного завершения оферты нерезидентам (начало августа). Несмотря на достаточно тяжелую консолидацию в акциях Сбербанка, полагаем, что его бумаги смогут выглядеть лучше рынка из-за сильного бизнеса и ожиданий заметного повышения дивидендных выплат по итогам этого года, обещающего быть рекордным", — добавляет он.