МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 повышается, рост возглавляют акции горнорудных фирм, последовавших за ценами на металлы. Акции других компаний, имеющих позиции в Китае, тоже растут в свете усилившихся надежд на новые меры поддержки второй по величине экономики мира, передает Reuters.

На момент написания статьи FTSE 100 набрал 0,2%. Индекс компаний средней капитализации FTSE 250, ориентированный в большей мере на внутренний рынок, вырос на 0,3%.

Акции поставщиков промышленных металлов повысились на 1,3% на фоне роста цен на основные металлы, которому способствовало улучшение настроя рынка.

Акции банков HSBC и Standard Chartered, связанных с Китаем, выросли на 0,5% и 1,2% соответственно. Акции страховой компании Prudential прибавили 0,9%. Усилились надежды на дополнительные меры поддержки в Китае в свете очередных низких показателей и комментариев официальных лиц страны.

Центробанк Китая в пятницу заявил, что будет проводить рациональную денежно-кредитную политику "четким и решительным образом" для поддержки экономического роста и занятости. Как показал опрос частного сектора, рост производственной активности в Китае в июне замедлился.

Фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что при испытаниях средства от рака датапотамаба дерукстекана достигнута двойная основная конечная точка. Однако акции компании снизились на 4%.