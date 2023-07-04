МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-июня 2023 года увеличился в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 27,6 тонны, по серебру – вырос в 2,7 раза, до 66,6 тонны, сообщает биржа. Золото растет в цене

В денежном выражении на Московской бирже в январе-июле 2023 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 140,9 миллиарда рублей против 44 миллиарда рублей за аналогичный период годом ранее. Общий объем торгов в июне текущего года составил 29 миллиардов рублей – 5,4 тонны золотом, и 11,1 тонны серебром (на 800 миллионов рублей).

По итогам 2022 года на Мосбирже было заключено сделок с золотом (32,3 тонны) и серебром (78,7 тонны) на общую сумму 122,8 миллиарда рублей, против 209,2 миллиарда рублей в 2021 году – 48,5 тонны и 40,2 тонны соответственно.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 98 организации: 56 банков, 33 профучастника рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), 7 золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Мосбиржи.