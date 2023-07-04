МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник выросли на 2%. Как сообщает Reuters, в центре внимания рынка находились сокращение добычи Саудовской Аравией и Россией в августе, а также слабые перспективы мировой экономики.

Около 15.20 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 1,49 доллара, по 76,14 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI прибавили 1,41 доллара, до 71,20 доллара.

"Безусловно, Саудовская Аравия предпринимает превентивные меры для стабилизации цен на нефть, а также обеспечения их роста до 80 долларов за баррель, заложенных в бюджет королевства", — сказал Эндрю Липоу из Lipow Oil Associates.

Однако участники рынка, вероятно, дождутся подтверждения того, что Россия также осуществит заявленное сокращение предложения. При этом многие опасаются, что более высокие процентные ставки негативно отразятся на перспективах мирового спроса на нефть, добавил он.