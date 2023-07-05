МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду снизились после вчерашнего роста. Как сообщает Reuters, опасения насчет замедления мировой экономики, которое способно ударить по спросу на топливо, перевесили ожидания ограниченного предложения в связи с объявленным Саудовской Аравией и Россией сокращением нефтедобычи в августе.

Цены на нефть марки Brent к 07.04 по Гринвичу опустились на 46 центов, или 0,6%, до 75,79 доллара за баррель после роста на 1,60 доллара во вторник.

Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,07 доллара, или 1,5%, до 70,86 доллара за баррель по сравнению с уровнем закрытия в понедельник.

"Цены на нефть вновь попали под давление из-за сохраняющихся опасений насчет замедления мировой экономики и дальнейшего повышения процентных ставок в США и Европе", — отмечает Томомити Акута, старший экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

"Рынок, вероятно, продолжит колебаться в ближайшее время, и его участники сконцентрируются на экономических индикаторах в Китае и денежно-кредитной политике центробанков", — добавил Акута. Он прогнозирует, что цены на нефть Brent в это время будут придерживаться уровня 75 долларов.

Активность в сфере услуг Китая в июне замедлилась до минимума за пять месяцев, так как ослабление спроса оказало давление на восстановление после пандемии коронавируса.

Участники рынка ожидают публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее в среду.

Позавчерашние решения Саудовской Аравии и России сократить добычу лишь ненадолго оказали поддержку котировкам нефти, учитывая опасения относительно ослабления спроса и дальнейшего повышения процентных ставок, которое может повлечь за собой спад экономики и еще больше затормозить спрос на нефть.

Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, в понедельник заявила о продлении срока добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в день до конца августа. Россия и Алжир намерены снизить производство и экспорт нефти в августе на 500 000 и 20 000 баррелей в день соответственно.

Страны ОПЕК+, на долю которых приходится около 40% мирового производства нефти, снижают совокупную добычу с ноября, чтобы поддержать цены на нефть.

Однако перспективы спроса на нефть по-прежнему вызывают опасения у инвесторов, так как результаты опросов компаний свидетельствуют о падении мировой производственной активности на фоне слабости спроса в Китае и Европе.

Трейдеры ожидают выхода данных Американского института нефти по запасам в США в среду и официальных данных в четверг.

Как прогнозируют четыре аналитика, опрошенных Reuters, запасы сырой нефти в США за неделю по 30 июня сократились примерно на 1,8 млн баррелей. Таким образом, запасы, вероятно, сократились третью неделю подряд.

"Динамика запасов нефти вскоре может стать столь же актуальным фактором, как сокращение добычи ОПЕК+ и макроэкономические проблемы, учитывая прогноз Международного энергетического агентства, предполагающий уменьшение предложения на рынке нефти во 2-й половине 2023 года", — говорится в аналитической записке Commonwealth Bank of Australia.