МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Цены на медь и другие цветные металлы в Лондоне в среду находятся под давлением на фоне данных по мировой сфере услуг, говорящих в пользу ухудшения перспектив спроса, сообщает Reuters.

Около 10.56 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились на 1,2%, до 8260 долларов за тонну.

За истекший период этого года цены на медь, используемую в строительном и энергетическом секторах, снизились на 1,4% ввиду более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики Китая после пандемии.

Согласно результатам опроса бизнеса в частном секторе, активность в сфере услуг Китая в июне замедлилась до минимума за пять месяцев. Индикатор деловой активности еврозоны оказался на негативной территории.

"Индексы менеджеров по снабжению (PMI) за июнь остаются очень слабыми относительно исторических показателей. Это говорит о том, что потребление цветных металлов в ближайшие месяцы останется под давлением", — отмечают аналитики Citi.

Некоторые инвесторы по-прежнему надеются на то, что меры стимулирования смогут оживить рост экономики Китая, но в Citi полагают подобный оптимизм чрезмерным.

В Citi ожидают, что средняя цена тонны меди в следующие три квартала составит 8000 долларов США, и этот металл будет торговаться в пределах диапазона 7500-8500 долларов за тонну в прогнозный период.

Укрепление доллара США усилило понижательное давление на спрос на цветные металлы, тогда как трейдеры ожидают публикации протоколов июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее в среду.

Пока что последний всплеск напряженности между США и Китаем не оказал сильного влияния на котировки цветных металлов. Власти КНР на текущей неделе заявили о введении ограничений на экспорт галлия и германия, которые используются для производства полупроводников. Один из высокопоставленных чиновников Китая в среду заявил, что эти ограничения "являются только началом".

Алюминий на LME упал на 0,9%, до 2147,5 доллара за тонну, цинк потерял 2,3% и торговался по 2355 долларов за тонну, свинец подешевел на 0,8%, до 2076,5 доллара за тонну, олово снизилось в цене на 0,4%, до 27 200 долларов, а никель опустился на 0,5%, до 20 415 долларов.