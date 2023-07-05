МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Японский фондовый рынок получает все более сильную поддержку: крупные иностранные фонды, десятилетиями избегавшие этот рынок, начали вливать средства, которых хватит, чтобы индекс Nikkei вернулся к своему пику, достигнутому в 1989 году, сообщает Reuters.

Средства этих инвесторов оставались незадействованными, хотя Nikkei в 1-м полугодии подскочил на 27%. Фондовые управляющие привычно сохраняли инвестиции в японские акции ниже целевого ориентира — эта установка не менялась годами, пока данный фондовый индекс разочаровывал.

Но в 1-м полугодии прирост индекса был лучшим за 10 лет, что вкупе с корпоративными реформами и сохраняющейся политикой "сверхдешевых" денег, стимулирующей экономическое восстановление, привело к изменению образа мышления.

Аналитическое подразделение BlackRock, крупнейшего в мире менеджера по управлению активами, повысило свою рекомендацию в отношении японских акций с "ниже ориентира" до "нейтрально".

"Мы ждем дополнительные доказательства корпоративной реформы, которые бы поддержали энтузиазм в отношении японских рынков акций, с начала года привлекавших инвесторов", — написали на прошлой неделе аналитики BlackRock Investment Institute в прогнозном обзоре середины года.

Изменение взгляда BlackRock может стать новым этапом в истории Nikkei и побудить других состоятельных инвесторов присоединиться к покупке японских бумаг.

Nomura Securities считает, что вскоре последуют и другие. Крупнейший японский брокер предполагает потенциальные инвестиции на сумму около 10 трлн иен (70 млрд долларов) со стороны только иностранных долгосрочных инвесторов, пока они пересматривают свои портфели в ходе массового перехода к нейтральным рекомендациям для японского рынка.

Как говорит Nomura, этих вливаний будет достаточно, чтобы Nikkei вырос на 5000 пунктов. Это позволит индексу, который в среду закрылся на отметке 33338,70 пункта, оказаться в непосредственной близости от пика на уровне 38957,44 пункта, достигнутого в 1989 году, во время японского периода "мыльных пузырей", когда цены на акции были сильно завышены.

"Не думаю, что Nikkei вернется к старому диапазону от 25000 до 30000 пунктов", — поделился мнением менеджер японского пенсионного фонда на условиях анонимности, так как не уполномочен давать комментарии прессе.

По его словам, отметка в 39000 пунктов "не является просто мечтой, она вполне достижима, это не что-то нереализуемое".

Арчи Сиганер, портфельный управляющий T. Rowe Price, утверждает, что его фирма в последнее время получает запросы по поводу инвестиций в Японии от клиентов и регионов, которые в прошлом никогда не интересовались этой страной.

Хотя инвестор-миллиардер Уоррен Баффет вызвал ажиотаж, заявив о покупке японских акций, большая часть средств в последнее время поступает из так называемых зарубежных источников быстрых денег, например от алгоритмических трейдеров или хедж-фондов, инвестирующих на заемные средства.

Индекс Nikkei 19 июня поднялся до 33772,89 пункта, максимальной отметки за 33 года, после чего к концу месяца произошел резкий откат, поскольку краткосрочные инвесторы фиксировали прибыль.

Судя по данным, еженедельно с конца марта иностранные инвесторы становились чистыми покупателями японских акций, приобретя акции в общей сложности на 9,9 трлн иен. Но на неделе по 24 июня они оказались чистыми продавцами акций на сумму 543,8 млрд иен.

Тем не менее многие аналитики и инвесторы считают это снижение целесообразной и необходимой коррекцией перед следующим этапом роста. При этом, пока начали нарастать покупки со стороны медлительных зарубежных инвесторов, зачастую целью для подъема индекса к концу года называется уровень 35000 пунктов.