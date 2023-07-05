МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Цены на золото в среду остаются почти без изменений, так как инвесторы ожидают публикации июньских протоколов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), передает Reuters.

Около 13.55 по Гринвичу спот-цены на золото торговались у флэтовой линии, по 1923,53 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,1%, до 1931,10 доллара за унцию.

"Сейчас на рынке золота почти ничего не происходит, а индекс S&P 500 демонстрирует небольшую волатильность. Инвесторы ожидают выхода протоколов заседания ФРС, а также ряда экономических данных в следующие 24 часа", — отметил Филлип Стрибл, главный рыночный аналитик Blue Line Futures.

Протоколы состоявшегося 13-14 июня заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США будут представлены в 18.00 по Гринвичу. Согласно инструменту CME FedWatch, инвесторы оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на следующем заседании в конце июля на 25 базисных пунктов в 89%.

Цены на золото чувствительны к повышению процентных ставок, так как оно увеличивает альтернативные издержки владения этим металлом, не приносящим гарантированного дохода.

"Если протоколы заседания ФРС просигнализируют о склонности к жесткой денежно-кредитной политике, цены на золото окажутся под давлением и могут снова упасть ниже 1900 долларов за унцию. Ключевые уровни поддержки расположены на 1893 и 1858 долларах за унцию", — отметил Лукман Отунуга, старший аналитик FXTM.

"Если же протоколы заседания просигнализируют о склонности к мягкой денежно-кредитной политике, цены на золото могут получить некоторую поддержку и превысить сопротивление 1932 доллара за унцию", — добавил Отунуга.

Ключевые данные США по занятости, публикация которых ожидается позднее на неделе, позволят более точно определить перспективы процентных ставок.

На рынках наблюдают за новостями об ограничении экспорта полупроводников из Китая в преддверии визита министра финансов США Джанет Йеллен в Пекин.

Спот-цены на серебро выросли на 0,6%, до 23,08 доллара за унцию, платина подешевела на 0,1%,до 914,18 доллара за унцию, а палладий оставался без изменений, на 1243,44 доллара за унцию.