МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах упали в четверг на ожиданиях увеличения поставок из Норвегии и вялом спросе со стороны производственного сектора, передает Reuters. Хранилища природного газа в Европе продолжают заполняться.

По состоянию на 09.09 по Гринвичу европейские маркерные фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF снизились на 1,72 евро, до 33,65 евро за мегаватт-час. Сентябрьские контракты упали на 2,05 евро, до 34,65 евро за мегаватт-час. Об этом свидетельствую данные Refinitiv Eikon.

"Заполненность хранилищ в Европе соответствует верхней границе пятилетнего диапазона, а значит, регион находится в сильной позиции в начале 2-й половины года", — отметила аналитик Rystad Energy Николин Бромандер.

В последние месяцы спрос на природный газ со стороны производственного сектора остается сдержанным, добавила она. В период с января по май 2023 года потребление природного газа в Германии упали примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Хранилища в Европе заполнены на 78,9%, согласно данным Gas Infrastructure Europe, а трейдеры и аналитики ожидают, что полностью этот процесс завершится к сентябрю.

"Это означает возобновление давления на цены на природный газ в Европе в 3-м квартале", — пишут аналитики ING.

Цены на природный газ отступили от пиков в 2023 году и торгуются в пределах диапазона 30-35 евро, спрос не восстановился, и это заставляет задуматься о том, какая доля потерянного на фоне российско-украинского конфликта спроса окажется невосполнимой.

Производство на континентальном шельфе в Норвегии возвращается к привычным уровням после регламентных работ, и цены лишаются дополнительной поддержки.

"В течение 10 дней работа терминалов в Норвегии восстановится до 85%, и, вероятно, котировки будут проверять на прочность дно диапазона", — сказал один из трейдеров.

Контракты в Нидерландах с поставкой на следующий день снизились на 1,23 евро, до 33,67 евро, а аналогичные контракты в Великобритании потеряли 2,48 пенса, до 82 пенсов за терм.

Углеродные кредиты торговались с повышением на 0,11 евро, по 85,92 евро за тонну.