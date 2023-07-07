МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром поднимаются после публикации данных о запасах в США днем ранее, свидетельствуют данные торгов. На котировки влияют также повышение цен на нефть Саудовской Аравией и ослабление доллара. Генсек ОПЕК рассказал о сроках проведения девятого семинара организации

По состоянию на 7.52 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,39% — до 76,82 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 72,09 доллара.

Как стало известно в четверг, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 30 июня сократились на 1,5 миллиона баррелей, аналитики ожидали снижения лишь на 1 миллион баррелей. При этом запасы бензина сократились сильнее ожиданий, дистиллятов — неожиданно снизились. В то же время добыча увеличилась на 200 тысяч баррелей в день — до 12,4 миллиона баррелей в сутки.

Рынки также обратили внимание на то, что в четверг нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила августовские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, США и Европы. Такое решение является "признаком укрепления спроса", сказала агентству Блумберг рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).

Также несколько поддерживает котировки нефти ослабление доллара к мировым валютам. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 103,06 пункта, к иене доллар дешевеет на 0,16%. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными при покупке в другой валюте.

В то же время стоимость нефти может показать рост вторую неделю подряд (примерно на 2%) на фоне усилий ОПЕК+ по снижению добычи. Ранее на неделе Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки. Чуть позже вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки.