МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу поднимается на фоне удешевления доллара перед статистикой по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота слабо растет в конце торговой недели

По состоянию на 8.25 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,18% — до 3,7513 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 0,69% — до 8 261,5 доллара, алюминия — на 0,63%, до 2 129 долларов, цинка — росла на 0,25%, до 2 363,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,13%, до 103,03 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их более доступными для покупки в других валютах.

Рынки ждут публикацию данных по безработице в США за июнь, что также может отразиться на стоимости доллара. Согласно прогнозам, безработица в стране в июне снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тысяч после увеличения на 339 тысяч в мае.