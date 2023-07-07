МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли в пятницу в Азии и могут продемонстрировать повышение по итогам второй недели подряд. Как сообщает Reuters, устойчивый спрос привел к более сильному, чем ожидалось, сокращению коммерческих запасов нефти в США, и это нивелировало опасения, связанные с дальнейшим повышением процентных ставок.

Около 06.15 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent прибавили 45 центов, или 0,6%, до 76,97 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 44 цента, или 0,6%, до 72,24 доллара за баррель.

Оба контракта могут вырасти на 2% по итогам второй недели подряд.

"Перспективы спроса на нефть улучшаются на фоне пикового сезона путешествий в США, тогда как Саудовская Аравия повысила отпускные цены для Европы и Азии", — отметил Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе 24-30 июня снизились больше, чем ожидалось, чему способствовал высокий спрос со стороны НПЗ. Запасы бензина при этом продемонстрировали существенное падение благодаря активности автолюбителей на отчетной неделе. Об этом свидетельствовали опубликованные в четверг данные Минэнерго США.

Саудовская Аравия и Россия заявили о дальнейшем сокращении добычи в августе. Совокупное снижение добычи странами ОПЕК+ теперь составляет более 5 млн баррелей в день, что соответствует примерно 5% от мирового объема нефтедобычи.

Пространство для роста цен на нефть было ограничено ожиданиями того, что центральный банк США повысит процентные ставки по итогам заседания 25-26 июля, сохранив их в июне без изменений, в диапазоне 5%-5,25%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на отчетной неделе продемонстрировало умеренный рост, а число рабочих мест в частном секторе резко выросло в июне, согласно представленным в четверг данным. Это увеличивает вероятность повышения ставок ФРС в июле.

ОПЕК, вероятно, сохранит оптимистичный прогноз спроса на нефть на следующий год, когда опубликует свою первую оценку на 2024 год в этом месяце. ОПЕК прогнозирует замедление в этом году, но рост по-прежнему будет выше среднего. На это указывают источники в интервью Reuters.

Более высокие процентные ставки увеличивают стоимость заимствований для компаний и потребителей, что замедляет рост экономики и негативно отражается на спросе на нефть. В центре внимания инвесторов будут находиться данные США и Китая по инфляции.

"Котировки нефти обрели поддержку на этой неделе, и, по всей видимости, они могут продолжать расти, пока опасения относительно рецессии мировой экономики остаются в пределах разумного", — заключил Мойя.