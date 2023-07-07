С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Московская биржа получила лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), также планирует получить лицензию ФСБ на работу с криптографией для защиты от кибератак, сообщил директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса биржи Сергей Демидов на Финансовом конгрессе ЦБ. ЦБ наблюдает повышенный фон кибератак

"Мы даже пошли и получили лицензии ФСТЭКа на создание лаборатории. Планируем получить лицензии ФСБ на работу с криптографией…", — назвал он одни из мер по защите инфраструктуры Московской биржи от кибератак.

Демидов сказал, что в предыдущем году биржа была под DDos-атаками больше 400 часов.

"В этом году цифра будет больше, но что важно: мы продолжаем работать стабильно и мы адаптировались в этой истории. За первое полугодии более 50 тысяч скамирования (мошеннических атак — ред.) было, что тоже уже не выглядит чем-то страшным, мы научились с этим нормально работать", — отметил он.

"Про количество фишинга я даже не буду говорить — фишинговые атаки были и ненаправленными, и направленными, и просто массовые рассылки, которые пытались ввести сотрудников (биржи — ред.) в заблуждение. К счастью, это ничем не кончилось для нападающих", — добавил Демидов.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.