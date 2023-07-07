МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. ФАС предложила повысить регулируемые цены на газ в России с 1 июля 2024 года и с 1 июля 2025 года на 8%, следует из проектов приказов, размещённых на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. ФАС рассматривает ужесточение критериев экспорта топлива из России

Цены на газ в России до этого повышались с 1 декабря 2022 года – также на 8,5%.

"Изменение (оптовых цен на газ – ред.) будет плановым и первым за полтора года. Полученные средства будут направлены на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей", – отметили в ФАС.

Также в ведомстве добавили, что это позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надёжного обеспечения потребителей энергоресурсом, что позволит предоставлять населению качественные услуги.

"Индексация тарифов позволит сохранить надёжное обеспечение конечного потребителя газом за счет реализации инвестиционных программ компаний. Сейчас более 30% российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет. Кроме того, индексация тарифов позволит ускорить темп реализации программы социальной газификации, которая стала бессрочной. Благодаря ей газ уже доведён до границ более чем 600 тыс земельных участков", – прокомментировали в Минэнерго России.