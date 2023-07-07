МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно снижаются после выхода статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США снижаются в ожидании публикации протокола ФРС США

По состоянию на 17.51 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,15%, до 33 871,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,13%, до 13 693,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,04%, до 4 410,01 пункта.

"Рост занятости замедлился, но остается слишком сильным, чтобы оправдать длительную паузу Федеральной резервной системы (ФРС) США. Сегодняшние данные дадут ФРС мало оснований для того, чтобы воздержаться от повышения ставки на июльском заседании", — приводит агентство Блумберг слова главного глобального стратега Principal Asset Management Симы Шах (Seema Shah).

Данные пятницы по рынку труда США оказались более сдержанными, нежели данные четверга, превзошедшие ожидания аналитиков. Безработица в США в июне снизилась до 3,6% с уровня мая в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 209 тысяч. Первый показатель соответствует ожиданиям аналитиков, однако увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировалось на 225 тысяч.

Оценивая эти данные, фондовые рынки стремятся предугадать следующий шаг ФРС, чье заседание по учетной ставке пройдет в конце июля. Согласно CME Group, 94,9% аналитиков ждут, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне.