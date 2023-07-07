МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Сбербанк и "Дом.РФ" завершили размещение 9-го выпуска облигаций с ипотечным покрытием и поручительством "Дом.РФ" объемом 197 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Сбербанка. Сбербанк позитивно оценил динамику потребкредитования

"Сбер и "Дом.РФ" успешно завершили размещение 9-го выпуска облигаций с ипотечным покрытием и поручительством "Дом.РФ" (ИЦБ ДОМ.РФ) объемом 197 миллиардов рублей. В результате общий объём таких выпусков достиг 650 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Сообщается, что на Петербургском международном экономическом форуме "Дом.РФ" и Сбер подписали меморандум, который предусматривает совместный выпуск ипотечных облигаций в период 2022-2025 годов объемом до 1 триллиона рублей.

В сделке используются только электронные закладные, что является продолжением тенденции на цифровизацию процессов Сбербанка и всего рынка, а также развитие удобных рыночных инструментов для широкого круга инвесторов, отмечает банк.

"Сбер" — лидер российского рынка ипотеки и один из стратегических партнеров "Дом.РФ". Наше сотрудничество задает вектор развитию рынка секьюритизации и способствует повышению доступности ипотеки для людей. В рамках меморандума, подписанного в 2022 году, секьюритизировано 177 тысяч ипотечных кредитов на 413 миллиардов рублей, и еще более 200 тысяч кредитов планируем рефинансировать до 2025 года благодаря нашей совместной работе", — сообщает директор подразделения "Секьюритизация" "Дом.РФ" Елена Музыкина.