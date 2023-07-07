МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и повышения курса рубля к доллару, юаню и евро, свидетельствуют данные опроса. "Новатэк" втрое увеличил инвестиции в НИОКР в 2022 году

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю снизится на 0,8%, до 2811 пунктов.

Цена на нефть марки Brent упадет на 2,5 доллара, до 75,9 доллара за баррель, а курс евро на форексе — на 1 цент, 1,087 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара на следующей неделе снизится на 8 копеек, до 91,17 рубля, евро — упадет на 1,42 рубля, до 98,93 рубля, юаня — на 7 копеек, до 12,58 рубля, ожидают эксперты.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Внешнерыночные настроения могут в целом оставаться сдержанными из-за крепнущих ожиданий повышения ставки ФРС в конце июля и слабости отдельных ключевых китайских и европейских статистических маркеров, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Из важной макростатистики выделим июньские данные по инфляции в КНР (понедельник), июльские индексы экономических настроений от ZEW по Германии и всей еврозоне, краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA (вторник), торговый баланс Китая, протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике, экономические прогнозы в отношении ЕС, еженедельный отчет по числу обращений американцев за пособием по безработице и ежемесячный отчет ОПЕК (четверг). В пятницу состоится саммит министров экономики и финансов Евросоюза", — добавляет он.

Экономическая статистика в США указывает на возможность для Федрезерва продолжить повышение ставки, что негативно отражается на рынке акций, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Нефть марки Brent на предстоящей неделе может опуститься ниже 75 долларов за баррель из-за опасений замедления роста мировой экономики на фоне борьбы с высокой инфляцией, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга. Цены на нефть Brent снизились, несмотря на сокращение добычи

Российский рынок старается найти причины для продолжения роста. Поддержкой могли бы выступить поступления новых денег на рынок после дивидендных отсечек, однако эффект можно будет увидеть лишь через несколько недель, полагает Алексей Головинов из ПСБ.

РУБЛЬ ПОИЩЕТ ПОДДЕРЖКУ

В России в центре внимания останется динамика валютного курса, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В целом у рубля сохраняется потенциал к коррекционному укреплению", — добавляет он.

Рубль постепенно нащупывает почву под ногами, однако техническая картина все еще неблагоприятна, оценивает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Тем не менее, наиболее острая фаза нынешнего периода волатильности пройдена, и можно ожидать постепенной стабилизации рыночной ситуации, а затем и возвращения рубля к более высоким, фундаментально обоснованным значениям", — добавляет он.

В пользу необходимости коррекции российской валюты от многомесячных минимумов вверх говорит её техническая перепроданность, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Сигналы в пользу фиксации прибыли по валютным парам поступят при закреплении доллара ниже 90 рублей, евро — ниже 98,5 рубля, а юаня — ниже 12,55 рубля", — оценивает она.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Вероятнее всего, стоит рассчитывать на смешанную динамику российского рынка акций, ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2800-2850 пунктов, оценивает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

Индексу Мосбиржи пока еще может быть сложно достичь отметки в 2850 пунктов, полагает Григорьев.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Российский фондовый рынок на следующей неделе останется без дивидендной составляющей по таким эмитентам как "Башнефть", "Роснефть", ЛСР, ОГК-2, напоминает Кожухова.

"С дивидендными выплатами за 2022 год продолжат торговаться "Сургутнефтегаз" (получающий поддержку в том числе в периоды сильного ослабления рубля), "Транснефть", "Система" и НМТП (последний день покупки с дивидендами — понедельник), а с дивидендами за первый квартал — ТГК-14", — добавляет она.

Прошедшее ослабление рубля хорошо поддерживает акции экспортеров, думает Ващенко.

Впрочем, Манько из РИА Рейтинга считает, что несколько лучше рынка будут бумаги банков и металлургов, а хуже — нефтяных компаний.