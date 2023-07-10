МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет примерно на 0,9% в первой половине торговой сессии понедельника, обновляя максимумы с февраля прошлого года, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа планирует получить лицензию ФСБ на работу с криптографией

Индекс Мосбиржи к 10.46 мск растет на 0,85%, до 2856,61 пункта — максимального значения с 22 февраля 2022 года. Долларовый РТС при этом растет на 0,42%, до 980,21 пункта.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,88%, до 77,88 доллара за баррель.

В лидерах роста — расписки "Эталона" (+6,61%), обыкновенные акции "Башнефти" (+3,53%), акции ЛСР (+3,43%), ТМК (+2,63%) и Polymetal (+2,56%).

Сильнее всего на фоне дивидендной отсечки снижаются обыкновенные (-2,85%) и привилегированные (-2,07%) акции "Татнефти", а также акции "Фосагро" (-1,8%) и "Роснефти" (-1,31%). Кроме того, ощутимо дешевеют акции "Русгидро" (-2,2%).

"Ожидаем сегодня продолжения роста индекса Мосбиржи. Несмотря на то, что сегодня много бумаг будут торговаться первый день без дивиденда, например, акции "Роснефти", "Татнефти" и "Фосагро", влияние на сам индекс будет сравнительно небольшое, порядка 0,5%", — считают аналитики Промсвязьбанка.