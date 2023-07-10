МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Цены на золото остаются почти без изменений в понедельник, так как инвесторы сохраняют осторожность в ожидании выхода данных США по инфляции на этой неделе, передает Reuters. Этот отчет позволит оценить последствия повышения процентных ставок ФРС, а также вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Около 08.37 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось почти без изменений, по 1922,99 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,2%, до 1928,10 доллара.

"Скачок цен на золото в пятницу стремительно угас на разговорах о том, что последний отчет США по занятости все же не позволит ФРС закончить повышение процентных ставок", — сказал главный рыночный аналитик Exinity Хань Тань.

"Если индекс потребительских цен (CPI) США в среду укажет на по-прежнему устойчивое инфляционное давление, то это, вероятно, заставит медведей на рынке золота столкнуть котировки ниже 1900 долларов, если ожидания рынка относительно еще одного повышения процентных ставок ФРС после июля возрастут", — добавил аналитик.