МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") стал владельцем 75% в проекте по освоению медно-золотых активов месторождения Баксы в Республике Казахстан путем реализации опциона на выкуп одного из партнеров проекта, говорится в сообщении компании. Руководство Polymetal покинуло должности в подсанкционном "Полиметалле"

"Polymetal реализовал свой опцион и увеличил эффективную долю участия в проекте Баксы с 7,5% до 75%. Государственной компании АО "Казгеология" принадлежат оставшиеся 25%", — говорится в сообщении.

"Проект Баксы соответствует нашим целям по развитию медно-золотых активов и расширению присутствия в Казахстане. Планируем продолжить на активе активную геологоразведку, оценку минеральных ресурсов по стандарту JORC и решение о начале производства ожидаем в 2024 году", — заявил главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис.

Polymetal в 2019 году приобрёл косвенную долю в проекте Баксы в размере 7,5% и получил опцион на увеличение доли до 75% путём финансирования геологоразведочных работ за счет займов. В период с 2019 по 2022 год компания пробурила на проектном участке 122 скважины колонкового бурения общей протяжённостью 20 километров, а также прошла 3 000 кубометров канав.

Общая лицензионная площадь участка составляет 776 квадратных километров, она расположена в Северо-Казахстанской области в 300 километрах от принадлежащего компании Варваринского хаба. Отличная промышленная инфраструктура с линиями электропередач и железнодорожной веткой примыкает непосредственно к его границам. Минеральные ресурсы участка Баксы предварительно оцениваются в 768 тысяч тонн руды с содержанием 1,9% меди (14,3 тысячи тонн), 68,1 тысячи унций (2,8 г/т) золота.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане. В 2022 году компания увеличила производство золота на 2% — до 1,45 млн унций (45,1 тонны), серебра — на 3% до 21 млн унций (653,2 тонны). Общее производство в пересчете в золотой эквивалент выросло на 2% — до 1,712 млн унций (53,25 тонны). В 2023 году "Полиметалл" планирует извлечь 1,7 млн унций в золотом эквиваленте.