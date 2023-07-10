МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Цены на медь в понедельник в Лондоне продолжают снижаться, испытывая давление со стороны слабых экономических данных Китая и опасений относительно влияния замедления мировой экономики на спрос на цветные металлы, сообщает Reuters.

Около 10.20 по Гринвичу фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,9%, по 8295,5 доллара за тонну.

Цены производителей в Китае в июне снижались самыми быстрыми темпами более чем за семь лет, тогда как динамика цен производителей находилась на грани дефляции. Это свидетельствует в пользу дальнейших мер стимулирования экономики для оживления спроса.

"Последние данные Китая указывают на то, что восстановление активности после локдаунов по-прежнему затруднено", — отметила аналитик ING Эва Манти.

"Восстановление Китая теряет обороты, экспорт снижается, а спад активности в секторе недвижимости негативно отражается на спросе на цветные металлы", — добавила она.

Доллар США укрепился, что сделало металлы менее доступными для держателей иных валют. В центре внимания рынка находятся данные США по инфляции, которые будут представлены в среду. Как ожидается, темпы роста индекса потребительских цен замедлились до минимума с начала 2021 года.

Участники рынка по-прежнему полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентные ставки в июне, но низкие темпы инфляции могут поумерить риск еще одного повышения ставок в сентябре.

В Демократической Республике Конго возобновили экспорт меди и кобальта из месторождения TFM, подтвердила китайская CMOC Group.

Запасы меди на складах LME достигли самого низкого уровня с конца апреля и составили 59 425 тонн, согласно ежедневным данным биржи. Это обеспечило некоторую поддержку котировкам.

И тем не менее медь на рынке спот продолжает торговаться с дисконтом по сравнению с трехмесячными фьючерсами на LME, что указывает на обильное предложение в краткосрочной перспективе.

Алюминий на LME торговался с повышением на 0,1%, по 2148 долларов за тонну, цинк снизился на 0,3%, до 2354 долларов, свинец прибавил 0,2%, до 2056 долларов, олово потеряло 1,0%, до 28 065 долларов, а никель подорожал на 0,2%, до 20 850 долларов.