МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника подорожал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 90,42 рубля и 12,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа прокомментировала эмитентов рынка акций

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 84 копейки, до 90,42 рубля, юаня — на 16 копеек, до 12,48 рубля, евро — на 90 копеек, до 99,45 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам понедельника превысил почти 118 миллиардов рублей, долларами – более 92 миллиардов рублей, евро – более 42,7 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.