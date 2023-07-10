МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Ослабление рубля к доллару в июне связано со снижением продаж валюты экспортерами, а также с ростом доли крупных покупателей на валютном рынке, события 24 июня оказали незначительное влияние, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. Рубль торгуется разнонаправленно в понедельник

"В июне снижение курса национальной валюты продолжилось, в целом за месяц рубль ослаб к доллару США на 10,4% (в мае – на 1%). Такое изменение курса рубля в июне происходило преимущественно на фоне сокращения поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта", — указывается в обзоре.

Кроме того, спрос на иностранную валюту стабильно увеличивался в июне за счет повышения концентрации крупных участников. Доля крупнейшего покупателя с начала месяца выросла с 10% до 40%. Доля крупнейших участников (топ-2, топ-3 и топ-5) также возрастала в два раза и более, что дополнительно влияло на динамику курса рубля, указывается там же.

"На фоне ослабления рубля некоторые корпоративные клиенты кредитных организаций начали конвертировать свои валютные кредиты в рублевые. Кредитные организации одновременно начали покупки иностранной валюты, чтобы сбалансировать открытые валютные позиции. Таким образом, спрос на иностранную валюту усиливался, что оказывало дополнительное давление на рубль", — добавляют в обзоре эксперты ЦБ РФ.

"При этом внутриполитические события в конце месяца (23 – 25 июня) оказали незначительное влияние на его месячную динамику… Быстрое урегулирование ситуации способствовало оперативной стабилизации на валютном рынке", — обращают внимание эксперты Банка России.