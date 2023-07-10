МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российская валюта выросла к доллару, юаню и евро, частично компенсировав потери предыдущих дней: доллар опустился к 90,42 рубля, юань – к 12,48 рубля, евро – 99,45 рублей, следует из данных Московской биржи. Аналитики ожидают дальнейшего сужения дисконтов на нефть Urals

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 84 копейки, до 90,42 рубля, юаня — на 16 копеек, до 12,48 рубля, евро — на 90 копеек, до 99,45 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам понедельника превысил почти 118 миллиардов рублей, долларами – более 92 миллиардов рублей, евро – более 42,7 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.

Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent снижается на 0,82% — до 77,83 доллара за баррель, при этом в ходе торгов стоимость фьючерса поднималась до 78,77 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЛСЯ

На прошлой неделе доллар вырос на 1,7 рубля, юань — на 32 копейки, евро – на 2,55 рубля. В понедельник отечественная валюта компенсировала часть потерь.

Рубль предпринимает попытки восстановиться, которые можно назвать условно успешными, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

"Отход от недавних минимумов демонстрирует, насколько велика роль спекулятивных стратегий в текущем цикле ослабления рубля. Коррекция в рамках фиксации прибылей не устраняет фундаментальную слабость российской валюты, однако в условиях недостатка оперативной статистики по внешнему сектору сложно сказать, на какой уровень сместился равновесный курс доллара к рублю", — говорит он.

"Несмотря на нейтральную позицию властей, ослабление рубля, например, к уровню 100 рублей за доллар могло бы создать предпосылки для неконтролируемой девальвации. Возможностей для стабилизации курса у властей не так много, поэтому меры поддержки применялись бы преимущественно регуляторно-запретительного характера", — добавляет аналитик.

"В понедельник рубль продолжил показывать умеренное укрепление — такая динамика рубля наблюдалась в первую очередь в рамках коррекции после резкого ослабления на прошлой неделе, но дополнительную поддержку рублю оказывают выросшие на глобальном рынке цены на нефть", — указывает старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.

ПРОГНОЗЫ

Евстифеев из банка "Зенит" считает, что в краткосрочной перспективе не исключены новые попытки ослабить рубль к недавним минимумам. Однако на фоне дорожающей нефти сделать это будет затруднительно, уверен эксперт.

"Кроме того, доллар сдает позиции после данных по рынку труда за июнь, которые оказались слабее рыночных ожиданий. Это также стоит рассматривать в качестве поддержки для российской валюты. Текущая коррекция может распространиться вплоть до уровня 88,5 рубля за доллар при благоприятном развитии ситуации. Однако среднесрочно рубль по-прежнему выглядит слабым, поэтому в ближайшие недели не исключены новые попытки переписать годовые минимумы", — комментирует он.

"Обесценение рубля не оказывает драматического влияния на российскую экономику; при курсе 90 рублей за доллар темпы роста инфляции могут увеличиться еще на 1-2 процентных пункта к прогнозу Банка России. С другой стороны, высокие колебания курса несколько осложняют внешнеэкономические операции", — считает управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев.

"Из важных для валютного рынка событий во вторник можно отметить публикацию Банком России оценки торгового баланса во втором квартале. Тем не менее, такая статистика, хоть и даст сигналы о возможной дальнейшей динамике рубля, но, вероятно, окажет лишь ограниченное влияние на динамику курса завтра", — считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В целом у рубля во вторник есть потенциал к дальнейшему укреплению в рамках коррекции, и курс доллар-рубль может попробовать опуститься в сторону 90 рублей, прогнозирует он.

"Технически рубль явно перепродан, напрашивается коррекция иностранных валют. По нашим оценкам, уже в ближайшее время возможен спуск пары доллар-рубль в зону 85-90 рублей за доллар. Ключевым фактором поддержки рубля может стать ужесточение риторики ЦБ РФ и подъем ключевой ставки на ближайшем заседании", — считает Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций".