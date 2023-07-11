МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Во вторник котировки нефти колеблются без существенных изменений. В центре внимания трейдеров находятся сокращение добычи Саудовской Аравии и России, ожидания роста спроса в развивающихся странах во втором полугодии, а также неутешительные перспективы мировой экономики, передает Reuters.

Около 09.45 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 2 цента, до 77,71 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI торговались с повышением на 5 центов, по 73,04 доллара за баррель.

В среду рынки будут ждать данных США по инфляции. Если ценовое давление снова ослабло, это поможет прогнозировать дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС).

"Рынок все еще нервничает. (Некоторые) опасаются, что риски рецессии могут негативно отразиться на спросе на нефть", — отметил аналитик PVM Тамаш Варга.

Впрочем, в Международном энергетическом агентстве (IEA) по-прежнему считают, что потребность в нефти в Китае и других развивающихся странах, а также сокращение добычи Саудовской Аравии и России, вероятно, будут содействовать сохранению ограниченного предложения во втором полугодии, несмотря на ослабление роста мировой активности.

Между тем во вторник несколько источников Reuters сообщили, что Китай снова сократил число заявок на покупку саудовской нефти.