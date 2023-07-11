МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Котировки нефти во вторник подскочили примерно на 2%, до 10-недельного максимума благодаря ослаблению доллара, надеждам на рост спроса в развивающихся странах и на фоне сокращения добычи Саудовской Аравии и России, сообшило агентство Reuters.

Около 15.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,51 доллара, или 1,9%, до 79,20 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI торговались с повышением на 1,61 доллара, или 2,2%, по 74,60 доллара за баррель.

Доллар упал до 2-месячного минимума против корзины других основных валют после того, как руководители ФРС намекнули на скорое завершение цикла повышения процентных ставок.

Во вторник все внимание рынка приковано к ежемесячному отчету о перспективах рынка энергоносителей (STEO) Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Кроме того, во вторник выйдет отчет Американского института нефти (API), а в среду — данные по запасам Минэнерго США.

Согласно прогнозам опрошенных Reuters аналитиков, запасы нефти на неделе 1-7 июля выросли примерно на 0,2 млн баррелей.

Если оценка верна, это будет первое увеличение запасов за четыре недели. В аналогичный период прошлого года рост составил 3,3 млн баррелей, а в среднем последние пять лет наблюдалось сокращение на 6,9 млн баррелей.