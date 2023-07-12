МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. В среду цены на золото растут ввиду снижения доллара и доходности гособлигаций США. Как сообщает Reutrs, инвесторы ожидают выхода данных США по инфляции, которые могут повлиять на траекторию процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

К 05.18 по Гринвичу цены на золото на рынке спот выросли на 0,4%, до 1939,43 доллара за унцию, максимума с 20 июня.

Фьючерсы на золото выросли на 0,4%, до 1944,90 доллара.

Индекс доллара потерял 0,4% и достиг минимума с 11 мая, что сделало золото более доступным для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций США также упала до самого низкого уровня почти за неделю.

"В последнее время рынок оптимистичнее оценивает перспективы цен на золото, рассчитывая на то, что ожидающийся индекс потребительских цен (CPI) США будет свидетельствовать о продолжающемся снижении ценового давления", — рассуждает Йип Джун Ронг, рыночный стратег-аналитик IG.

Опрошенные Reuters экономисты предполагают, что базовый CPI США в июне вырос на 5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, против 5,3% месяцем ранее. Впрочем, он все еще заметно превышает 2-процентный целевой уровень. Данные США по инфляции выйдут в среду в 12.30 по Гринвичу.

В понедельник несколько высокопоставленных представителей ФРС сказали, что, вероятно, им придется продолжить повышать ставки, но конец текущего цикла ужесточения условий финансирования становится все ближе.

Рынки видят 92%-ю вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов на заседании 25-26 июля, о чем свидетельствуют данные Fedwatch от CME.

Более высокие процентные ставки негативно отражаются на привлекательности золота для инвесторов.

Июльское повышение процентных ставок в целом уже учтено в ценах. Однако "если базовый CPI окажется выше прогнозов, на рынке будут ждать очередного увеличения стоимости заимствований в сентябре", считает Харшал Барот, главный консультант Metals Focus.

Между тем торги на рынках других драгоценных металлов проходят с повышением на фоне ослабления доллара, хотя разочаровывающие перспективы спроса довлеют над котировками.

Китайский юань укрепился до 3-недельного максимума против доллара США.

Серебро на рынке спот выросло в цене на 0,6%, до 23,24 доллара за унцию, платина прибавила 0,7%, до 930,61 доллара, а палладий подорожал на 0,13%, до 1252,73 доллара.