МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. В среду пара доллар США/рубль стабилизировалась немного выше уровня 90. В то же время российская валюта снизилась относительно евро и юаня, передает Reuters. Позднее в течение сессии Министерство финансов проведет аукционы ОФЗ.

К 08.23 по Гринвичу пара доллар/рубль торговалась по 90,51 против достигнутого 6 июля максимума с 28 марта прошлого года 93,85.

Против евро рубль ослаб на 0,5%, а против юаня — на 0,7%, пары торговались по 99,83 и 12,58 соответственно.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,1%, до 79,48 доллара за баррель. Ранее в среду их цена поднималась до максимума с начала мая.

Рублевый фондовый индекс Мосбиржи достиг максимума с февраля 2022 года и на момент написания статьи находился на 0,6% выше уровня закрытия вторника, на 2 877,8.

Индекс поддерживают сделанные в июне и в июле заявления некоторых крупных компаний о возобновлении выплат дивидендов, но под давлением геополитических рисков он остается намного ниже достигнутых в конце 2021 года максимумов выше 4 000.

Долларовый фондовый индекс РТС вырос на 0,4%, до 1 001,6, что примерно на треть ниже максимумов начала 2022 года.

"Мы предполагаем, что рынок будет сохранять оптимистичный настрой до конца месяца", — говорят аналитики Sinara Investment Bank. По их словам, инвесторы попытаются воспользоваться ситуаций, чтобы реинвестировать часть полученных за 2022 год дивидендов.