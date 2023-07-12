МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. В среду цены на медь получают поддержку на фоне сильных данных Китая по кредитованию и ввиду ослабления доллара в преддверии выхода данных США по инфляции. Однако на рынке сомневаются в том, что рост спроса окажется ощутимым, передает Reuters.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили 0,2%, до 8341 доллара за тонну. Последние три недели котировки в основном находятся в диапазоне 8100-8500 долларов.

Объем нового банковского кредитования в Китае в июне вырос сильнее, чем ожидалось. При этом данные по общему социальному финансированию, которые аналитики считают индикатором спроса на промышленные металлы, превзошли прогнозы.

"Данные КНР по кредитованию оказали поддержку рынку, однако участники сохраняют осторожность перед выходом данных США по инфляции, — отметил один из трейдеров. — Опасения вызывает китайский сектор недвижимости".

Внимание рынка сфокусировано на индексе потребительских цен (CPI) США. Он позволит оценить, сколько еще повышений процентных ставок может осуществить ФРС, а также определить динамику доллара и спроса на промышленные металлы.

В центре внимания рынка на этой неделе находятся данные Китая по торговле и рынку жилья, на который приходится существенная доля спроса на цветные металлы.

Некоторую поддержку ценам на медь оказало падение запасов этого металла на складах LME. Они составляют 54 450 тонн, что на 45% ниже уровня начала июня.

Однако медь на физическом рынке торгуется с дисконтом по сравнению с трехмесячными контрактами, а значит, низкий уровень запасов на LME не вызывает сильных опасений.

На графике сопротивление для котировок меди находится на 8405 и 8450 долларах, что соответствует 21-дневной и 200-дневной скользящим средним. Поддержка расположена на 8330 долларах или 50-дневной скользящей средней.

Алюминий на LME вырос на 0,2%, до 2173 долларов за тонну, цинк упал на 0,4%, до 2347 долларов за тонну, свинец вырос в цене на 0,8%, до 2069 долларов за тонну, свинец подорожал на 0,8%, до 28 180 долларов за тонну, а никель повысился на 1,6%, до 21 045 долларов за тонну.